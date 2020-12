Kurz und Ludwig lassen sich am Montag testen

Gemeinsames Signal

Am Montagvormittag haben nun auch der Bundeskanzler und der Wiener Bürgermeister vor, sich an den Massentests zu beteiligen. Kurz und Ludwig wollen damit ein starkes Signal setzen und sich in der Messe Wien testen lassen. Es sei wichtig, das Infektionsgeschehen in Österreich zu verringern, begründen sie die gemeinsame Aktion in einer Terminankündigung.