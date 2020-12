LA Lakers: Verlängerungen von James und Davis fix

LeBron James soll „Vermächtnis bei den Lakers festigen“

„LeBron hat 2018 sein Vertrauen in die Lakers gesetzt. Nun ebnet diese Vertragsverlängerung den Weg für LeBron, um sein Vermächtnis bei den Lakers zu verfestigen“, wurde Manager Rob Pelinka in einer Mitteilung zitiert. Über Davis sagte er: „Die Lakers-Fans können AD nun weiter dabei zusehen, wie er wächst und unser Franchise in den kommenden Jahren führen wird.“