Hacker: „Von unserer Seite wird Zeitplan halten“

150.000 Tests täglich

Drei Teststraßen werden dafür zusätzlich eingerichtet: in der Messe Wien in der Leopoldstadt, in St. Marx im 3. Bezirk sowie bei der Stadthalle im 15. Bezirk. Insgesamt 300 Walk-in-Lanes mit einer Kapazität von 500 Testungen pro Lane pro Tag bedeuten 150.000 Tests täglich. „Innerhalb von zwölf Tagen können somit 1,2 Millionen Wiener getestet werden“, so Hacker. Als Richtschnur wurde die Massentestung in Südtirol genommen, wo 60 Prozent der Bevölkerung mitgemacht haben. „Das wären also 1,2 Millionen Menschen in Wien.“