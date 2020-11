Ab 14.30 Uhr LIVE: LASK gegen Altach

Die Ausgangslage könnte viel klarer nicht sein: Wenn der zweitplatzierte LASK heute in der neunten Runde der Bundesliga den Vorletzten aus Altach empfängt, kann es von der Papierform her eigentlich nur einen Gewinner geben. Zumal die Vorarlberger seit Saisonbeginn in der Liga nicht in Tritt finden und sich am Mittwoch auch im Cup gegen Viertligist Vienna ein blamables Aus leisteten. Mit sportkrone.at sind Sie ab 14.30 Uhr live dabei!