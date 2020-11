Die Rennfahrer bitten: „Ja kein Homeoffice!“

Der Weltcup-Zirkus trotzt allen Ski-Diskussionen in der Pandemie. Und die Parallelrennen in Zürs am Arlberg gestern und heute sind ein schlagendes Argument für eine Fortführung des Spitzensports in Corona-Zeiten. Athleten & Athletinnen wollen nichts von Homeoffice hören, sondern weiter auf der Piste arbeiten.