Corona-Alarm! Ganzes ÖSV-Adler-Team bleibt daheim

Bei den positiv Getesteten handelt es sich um Cheftrainer Andreas Widhölzl, Gregor Schlierenzauer und Philipp Aschenwald. Widhölzl und Schlierenzauer zeigen leichte Symptome, ließ der ÖSV wissen. „Alle drei haben sich in Quarantäne begeben. Als zusätzliche ÖSV-Sicherheitsmaßnahme begibt sich auch der Rest des Auftakt-Teams in Selbst-Quarantäne“, heißt es in einer Aussendung. Wo und warum es zu den Ansteckungen kam ist, unklar. Der ÖSV betont, dass „alle Sicherheitsmaßnahmen und Beachtungen der strengen ÖSV-Regeln“ eingehalten und befolgt worden waren.