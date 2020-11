„Piratin“ Merkel: Türkei tobt wegen Marineeinsatz

Die türkische Regierung hat übrigens anklingen lassen, dass sie Entschädigungsforderungen stellen könnte. Die EU erinnerte am Dienstag an die geltenden UN-Beschlüsse zum Waffenembargo gegen Libyen. Die Resolution 2292 aus dem Jahr 2016 fordere die Flaggenstaaten von verdächtigen Schiffen auf, bei Überprüfungen zu kooperieren, teilte der Auswärtige Dienst in Brüssel mit. In einem offiziellen Pressestatement hieß es, es habe hinreichende Gründe zu der Annahme gegeben, dass das kontrollierte Schiff gegen das UN-Waffenembargo gegen Libyen verstoßen könnte. Die deutschen Soldaten seien höchst professionell vorgegangen und hätten das Schiff in Einklang mit international vereinbarten Verfahren - darunter auch NATO-Verfahren - inspiziert.