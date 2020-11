Historische Chance: Thiem kommt Nadal immer näher!

ATP-Finals-Sieger Daniil Medwedew hat sich in der Tennis-Weltrangliste als Vierter näher an die Top 3 und damit auch an Dominic Thiem herangepirscht. Dem Russen fehlen noch 655 Zähler auf den London-Finalisten. Thiem selbst startet die kommende Saison mit 725 Punkten Rückstand auf den Zweiten Rafael Nadal. Thiem hat die historische Chance, der erste Top-2-Spieler seit 25.7.2005 zu werden, der nicht Roger Federer, Nadal, Novak Djokovic oder Andy Murray heißt. Djokovic ist klare Nummer 1.