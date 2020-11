Erste HSV-Pleite - Zulj trifft für Bochum

Der Hamburger SV hat am Sonntag mit einem Heim-1:3 (0:1) gegen VfL Bochum die erste Saisonniederlage in der 2. deutschen Bundesliga kassiert. ÖFB-Legionär Robert Zulj brachte die Gäste in der achten Runde mit einem verwandelten Foulelfmeter in Führung (35. Minute), Simon Terodde glich ebenfalls per Strafstoß aus (65.). Zehn Minuten später erhöhte Danny Blum zum 2:1, Raman Chibsah rundete den Sieg mit dem dritten Bochumer Tor ab (82.).