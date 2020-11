Corona-Lockerungen: „Fix ist in diesen Zeiten nix“

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) will zu möglichen Lockerungen nach dem Lockdown am 6. Dezember aufgrund der zweiten Corona-Welle nichts versprechen. „Fix ist in diesen Zeiten nix“, meinte er. Man könne nur „schrittweise und behutsam“ vorgehen. Die Öffnung der Schulen bezeichnete Kogler als besonders wichtig. Er rät auch dazu, bei den von der Regierung angekündigten Massentests nicht unkoordiniert und wahllos vorzugehen.