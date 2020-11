Corona-Krise: Der Frühling bringt neue Hoffnung

„Fakt ist aber - es wird besser“

In Hinblick auf den Dezember sagt Popper: „Es kann sein, dass der Lockdown im Gegensatz zum Frühling nicht so stark wirkt. Das liegt am Winter, an den höheren Zahlen zu Beginn des Lockdowns und der Tatsache, dass mehr Mobilität herrscht als im März. Fakt ist aber - es wird besser.“ Wie schnell, hänge maßgeblich von der weiterführenden Strategie ab.