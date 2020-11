Magdalena Egger: Mit Nummer 61 zu ersten Punkten

Auch im zweiten Durchgang zeigte sie eine gute Leistung. „Danke Mama und Papa“, rief sie bei ihrer Zieleinfahrt in die Kamera. Damit gibt es im erst dritten Weltcuprennen die ersten Punkte. Die Freude beim ÖSV-Juwel war riesig. „Mir ist der obere Teil zweimal recht gut gelungen. Den Steilhang habe ich mir noch nicht ganz so zugetraut, das wäre besser gegangen“, so Egger gegenüber dem ORF. „Ich war gar nicht so nervös, ich hatte extrem viel Sicherheit. Ich bin es angegangen wie jedes andere Rennen!“