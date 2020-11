Warum ein Sieg des ÖFB-Teams fünffach wichtig ist

3.) WM-Play-off

Bei der WM 2020 in Katar hat Europa 13 Startplätze - die zehn Sieger der WM-Qualigruppen sind fix dabei, die zehn Gruppenzweiten bestreiten mit zwei Gruppensiegern der Nations League, die sich nicht direkt qualifiziert haben, Play-offs um drei Plätze. Gewinnt Österreich heute, ist man in der Wertung der Nations-League-Sieger im schlechtesten Fall Sechster (sicher vor uns sind die vier Gruppensieger der Liga A, aus Liga B kann nur Wales oder Finnland vor uns liegen) - heißt, dass Österreich sehr große Chancen hat, im WM-Play-off dabei zu sein, wenn man es nicht via normale Quali schaffen sollte.