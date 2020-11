„Beim Füttern der Tiere sind wir lieber dabei“

In Oberöstererreich sind aktuell - u.a. in Wels, Steyr und Ried - mehrere Zirkusse gestrandet, denen die Futtervorräte für ihre Tiere ausgehen. Bei dem Versuch, hungrige Kamele mit Karotten zu füttern, sind am Wochenende in Ried/I. eine Mutter und ihre Tochter teils schwer verletzt worden. Patricia Spindler harrt mit ihrem Circus Aramannt in Marchtrenk aus. Sie warnt davor, Zirkustieren ohne Anleitung einfach Futter zu geben.