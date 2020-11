Polizisten waren schon auf das Schlimmste gefasst

In Sattledt wurdenim Sommer zwei Supermärkte und eine Bankfiliale evakuiert, nachdem Schüsse gefallen waren. Ein Verdächtiger (59) soll aufs Nachbarhaus geschossen haben. Und erst am vergangenen Donnerstag zielten Polizisten in Traun auf einen Slowaken (26), als dieser mit einer echt aussehenden Softgun-Pistole Passanten bedrohte - er legte zum Glück die Waffe nieder.