Bei Bayern kassiert sogar Teammanagerin voll ab

11,225 Millionen Euro für Vorstände

So etwa Teammanagerin Kathleen Krüger. Die heute 35-Jährige ist 2012 zur Teammanagerin befördert worden und ist damit bei den Bayern für Logistik und Organisation rund ums Team - also zum Beispiel für alle Reisen - verantwortlich. Laut „Bild“ ist Sie die einzige im ganzen Klub, die sowohl in der WhatsApp-Gruppe der Spieler und der Trainer ist. Ihr Jahresgehalt wird auf rund 200.000 Euro brutto geschätzt.