Tirol forciert Antigentests gegen Schulschließung

Die Tiroler Bildungslandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) bringt die Antigen-Schnelltests als Maßnahme für das Offenhalten der Schulen in Stellung. Das diesbezügliche Pilotprojekt, das in Tirol derzeit in den Bezirken Innsbruck-Stadt und Innsbruck-Land durchgeführt wird, soll durch die schnelle Testung mit mobilen Teams "den ordentlichen Schulbetrieb aufrechterhalten."