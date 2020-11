Raphael Holzhauser lacht doppelt von der Spitze

Der Ex-Austrianer präsentiert sich mit seinem Aufsteiger Beerschot in Belgiens höchster Spielklasse in absoluter Top-Form. Beim letzten 5:5-Spektakel gegen Kortrijk glänzte der Linksfuß mit einem Treffer und Assist. „Zudem traf ich einmal die Stange und Latte. Danach mussten die Mitspieler nur mehr abstauben“, zwinkert ein bestens gelaunter „Rapha“. Und das aus einem guten Grund: Mit neun Toren und acht Vorlagen liegt Holzhauser gleich doppelt an der Liga-Spitze. „Darauf bin ich auch mächtig stolz. Trotzdem vermisse ich das normale Leben. Mit den Freunden ein Restaurant zu besuchen, geht mir sehr ab!“