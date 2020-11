Rapid: Kapitän Ljubicic verletzt vom Feld getragen

Die zweite Halbzeit hatte gerade erst begonnen, als das Spiel für Ljubicic schon zu Ende war. In einem Zweikampf mit Salzburgs Zlatko Junuzovic ging der Rapid-Kapitän zu Boden und blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegen. Er musste behandelt und schließlich gar vom Feld getragen werden. Er wurde in der 50. Spielminute von Leon Schuster ersetzt.