LIVE ab 17 Uhr: Schlusslicht Ried gegen Hartberg

Schlusslicht SV Ried empfängt am Samstag (Anpfiff: 17 Uhr) in der 7. Runde der Fußball-Bundesliga den Tabellenachten TSV Hartberg. Während die Gastgeber aus dem Innviertel nach einem 3:2-Auftakterfolg zu Hause gegen die WSG Tirol ihre jüngsten fünf Liga-Spiele - in der Vorwoche setzte es ein 0:4-Debakel in St. Pölten - allesamt verloren, glückte den Steirern zuletzt mit einem 2:1 zu Hause gegen die Wiener Austria der erste Meisterschaftssieg. Und heute? Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie live dabei.