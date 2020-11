Nur wenige Eltern sollen Kindergärten betreten

Am Dienstag traten die neuen Maßnahmen des Bundes in Kraft. Für die steirischen Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen hat das Land Steiermark nun eine eigene Verordnung erlassen. Darunter wird etwa geregelt, dass Eltern und Erziehungsberechtigten nur noch im Ausnahmefall in die Gebäude sollen.