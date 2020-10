Hochhauszone: Hier wird die Grazer Skyline gebaut

Gegenüber hat die Stadt die Stadthalle und die Messehalle A errichtet, und am Messeparkplatz in der Fröhlichgasse, also ebenfalls an der „CvH“, baut die Haring Group den so genannten Messequadranten - das UVP-Verfahren, das wegen der Größe der Tiefgarage nötig war, ist abgeschlossen, 2021 fahren die Bagger auf. Nagls Traum war also kein Luftschloss!