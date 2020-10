Ist Krebs männlich oder weiblich?

Lungenkrebs nimmt eine Sonderstellung ein: „Bei Frauen ist dieser im Steigen begriffen, während die Zahlen bei Männern sinken. Das liegt wesentlich am Rauchverhalten der Damen, das sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verändert hat. Sie greifen immer öfter zur Zigarette, während diese Zahlen bei den männlichen Pendants relativ gleich bleiben“, erläutert Univ.-Prof. Dr. Alexandra Kautzky-Willer, Leiterin der Gender Medicine Unit der MedUni Wien und des Gender Instituts Gars am Kamp (NÖ). Auch beendet ein Lungenkarzinom heute öfter das Leben von Frauen. Die diesbezügliche Sterblichkeit stieg beim weiblichen Geschlecht um 30 Prozent, während sie beim männlichen um 16,5 Prozent gefallen ist. Enthaltene toxische Stoffe dürften „ihrem“ Lungengewebe mehr schaden als dem der Männer.