Grüne Pleite: Millionen, Jobs und Macht weg

Die Grünen selbst sind in einer Art Schockstarre. Noch sind es nur Stimmen aus dem Off, aber die Kritik an Chefin Hebein beginnt bereits. Ihre Art dem Bürgermeister gegenüber wird von vielen kritisiert. Ein hochrangiger Grüner, der (noch) anonym bleiben will: „Das einzig Gute an der aktuellen Situation ist, dass sich Hebein wird verabschieden müssen.“