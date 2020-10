Rot-Pink für Sozialistische Jugend „ein Wahnsinn“

Während die Verhandlungsteams von SPÖ und NEOS am Mittwoch ihre inhaltliche Arbeit aufgenommen haben, trauert die rote Parteijugend öffentlich den Grünen nach. In einem Zeitungsinterview bezeichnete Fiona Herzog, die Chefin der Sozialistischen Jugend (SJ) in Wien, die rot-pinke Zusammenarbeit als „Wahnsinn“.