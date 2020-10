Carapaz löst Roglic als Gesamtführender ab!

Roglic, der den Sieg bei der diesjährigen Tour de France am vorletzten Tag aus der Hand gegeben hatte, zeigte im 14,6 Kilometer langen Schlussanstieg zum ersten Mal in dieser ersten Woche Schwächen und verlor auf Carapaz 43 Sekunden. In der Gesamtwertung fiel er auf Rang vier zurück. Großschartner kam mit 1:21 Minuten Rückstand noch vor Roglic ins Ziel und machte vor dem Ruhetag am Montag in der Gesamtwertung einen Platz gut.