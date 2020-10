Djokovic: „Will damit in die Geschichte eingehen!“

Der Serbe Novak Djokovic hat seine Teilnahme am Masters-1000-Tennisturnier Anfang November in Paris abgesagt. Der Weltranglistenerste begründete das am Mittwoch in der Belgrader Tageszeitung „Sportski Zurnal“ damit, dass er da keine Punkte gewinnen könne. Zudem betont er, dass die Rekordmarke bei den Masters-1000-Turnieren für ihn derzeit nicht wichtig ist. Denn Djokovic möchte Roger Federer als Mann mit den meisten Wochen an der Weltranglistenspitze ablösen. „Ich will damit in die Geschichte eingehen!“ (Oben im Video sehen Sie alle Center-Court-Partie vom Turnier in Köln LIVE!)