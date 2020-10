Slowakei trennt sich vor Play-off vom Teamchef

Es folgten aber zwei Niederlagen in der Nations League. Nach einem 0:1 in Schottland gab es am Mittwoch in Bratislava ein 2:3 gegen die von Willi Ruttensteiner betreuten Israelis, bei dem Hapal (51) wegen eines positiven Coronavirus-Tests bereits fehlte. Als abgeschlagenem Gruppenletzten in Liga B droht der Slowakei nun der Abstieg in Nations-League-Liga C.