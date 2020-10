„Nicht fünf vor zwölf, sondern bereits zwölf“

Slowenien beschließt Teil-Lockdown

In Slowenien dürfen die Menschen ab Freitag in sieben von zwölf Regionen ihren Heimatort nur unter Ausnahmen verlassen. Außerdem gilt für die Risikoregionen ein Versammlungsverbot, Bars und Restaurants werden geschlossen. Auch Fitnesscenter und Sporteinrichtungen müssen zusperren. So wie schon in Polen wird es auch in Slowenien eine Maskenpflicht im Freien geben.