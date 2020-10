Ab Samstag gilt Maskenpflicht im Freien in Polen

In Polen wird angesichts der hohen Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus eine Maskenpflicht im Freien eingeführt. Die Regelung tritt ab Samstag in Kraft. Das Land erreichte den dritten Tag in Folge einen Rekordwert an neuen Corona-Fällen - am Freitag verzeichneten die Behörden 4739 Neuinfektionen binnen eines Tages.