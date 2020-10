Joachim Puchner: Verletzungen, Sachertorte, Kamera

Debüt in Sölden

Jetzt feiert der Ex-ÖSV-Athlet seine Rückkehr auf die Skipiste - und zwar als ORF-Kamerafahrer. Puchner tritt die Nachfolge von Hans Knauß an! Sein Debüt gibt er bereits am Wochenende in Sölden: "Ich bin vor dem Weltcup-Auftakt ein paar Mal Skifahren gegangen und habe dabei ohne Mikro und Kamera das Kommentieren probiert. Das ist wirklich nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt!“