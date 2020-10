„Testergebnis kam so spät“ - Novak jubelt trotzdem

„Ich konnte nur eine Stunde auf dem Platz trainieren, gestern leider gar nicht, weil mein Testergebnis so spät gekommen ist.“ Alles egal, denn Österreichs aktuell zweitbester Tennis-Spieler, Dennis Novak, erreichte trotz aller Turbulenzen das Achtelfinale des ATP-Turniers in Köln. Alle Spiele am Center Court gibt’s live auf krone.at - unter anderem ist heute auch Andy Murray im Einsatz!