So reagieren die Europäer auf die zweite Welle

In Deutschland könnte die Lage außer Kontrolle geraten, warnte jüngst das Robert-Koch-Institut; am Samstag waren es mehr als 4500 Neuinfektionen. In Berlin dürfen zwischen 23 und 6 Uhr nur noch fünf Personen aus verschiedenen Haushalten gemeinsam unterwegs sein. Urlauber aus innerdeutschen Risikogebieten dürfen bald nicht mehr in anderen Bundesländern urlauben, und Kanzlerin Angela Merkel kündigte eine Maskenpflicht im Freien für Risikogebiete an.