Nehammer: Das ist „organisierte Kriminalität“

Das Bundeskriminalamt informierte am Donnerstag, dass die insgesamt sieben Hausdurchsuchungen am Dienstag bei fünf Basketball-Spielern in fünf Bundesländern stattgefunden haben. Christian Kroschl von der Staatsanwaltschaft Graz sagte, dass derzeit gegen insgesamt 16 namentlich bekannte Beschuldigte ermittelt werde - darunter auch jene fünf Spieler des UBSC Graz, die im Jänner verhaftet worden waren. Gegen weitere Verdächtige werde ebenfalls ermittelt.