French Open: Thiem beflügelt Konkurrent Tsitsipas

Der Grieche Stefanos Tsitsipas steht zum zweiten Mal nach den Australian Open 2019 in einem Major-Semifinale, sein French-Open-Halbfinal-Gegner Novak Djokovic allein in Paris schon zum zehnten Mal. Österreichs Tennis-Held Dominic Thiem ist für Tsitsipas eine Art Vorbild, wie dieser nach seinem Drei-Satz-Sieg über den Russen Andrej Rublew sagte: „Dominic inspiriert mich sehr. Was Dominic erreicht hat, ist erstaunlich. Dass er hier zwei Finali in Folge erreicht hat, ist wirklich motivierend.“