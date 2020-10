„Sound Slayer“: Gaming-Lautsprecher von Panasonic

Mit dem - martialisch klingenden - „Sound Slayer“ hat Panasonic am Montag einen neuen Gaming-Lautsprecher vorgestellt. Mit drei speziellen Soundmodi, die in Zusammenarbeit mit dem Spieleentwickler Square Enix entwickelt wurden, soll er PC- und Konsolenspieler „tief in ihre Spielwelten eintauchen“ lassen.