Erste Szenen aus dem Zombie-Modus von „Cold War“

Am 13. November erscheint das nächste Kapitel der „Call of Duty“-Saga. In „Call of Duty: Black Ops - Cold War“ verschlägt es die Spieler ins Wettrüsten der Supermächte im Kalten Krieg, neben der Kampagne enthält der neueste Serienteil wieder den beliebten Multiplayer-Zombiemodus. Worauf sich die Spieler darin gefasst machen müssen, zeigen die Entwickler im Trailer.