NÖ schärft nach: Bei Orange Registrierungspflicht

Insgesamt 317 Neuinfizierungen wurden alleine an den vergangenen beiden Tagen in Niederösterreich bekannt. Dem starken Anstieg entsprechend wurden deshalb - wie berichtet - mit den Bezirken Gänserndorf, Korneuburg und Krems-Land alleine am Freitag auch drei neue NÖ-Bezirke und mit Wiener Neustadt und Krems auch zwei Statutarstädte auf der Corona-Ampel auf Orange geschaltet. Darüber hinaus hat die Landesregierung jetzt aber auch klare Regelungen und Maßnahmen festgelegt.