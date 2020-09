Jordan über Hamilton: Red Bull statt Mercedes

Dann sieht er auch große Chancen für den Niederländer: „Max ist ein unfassbares Talent, und ich glaube - hätte er Lewis Hamilton als Stallgefährten, dann wäre Verstappen in der Lage, den Briten zu schlagen“, so Jordan, der mit seinen spektakulären Aussagen einmal für Schlagzeilen in der Formel-1-Welt sorgt.