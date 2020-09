Vojta „fliegt“ ganz souverän zum 37. Meistertitel

Andi Vojta hat heuer trotz all der Corona-Epidemie eine großartige Saison hingelegt! Von 1500 m bis hin zu den 10.000 m sorgte er für eine Vielzahl von Klasseleistungen. In 2020 lief er gleich drei persönliche Bestzeiten - bereits in der Halle über 3000 m in 7:51,17, dann im Sommer auf der Bahn über 5000 m in 13:24,03 und über 10.000 m in 28:30,28. Dass es in Tattendorf über 10 km auf der Straße nicht auch noch ein persönlicher Rekord wurde, verhinderte allein der Wind…