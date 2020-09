Dänemark setzt ganz Österreich auf Rote Liste

Wien für deutsche Behörden Risikogebiet

Erst am Mittwoch ist Wien von den deutschen Behörden zum Risikogebiet erklärt worden. Einreisende aus Wien müssen sich in Deutschland verpflichtend auf das Coronavirus testen lassen, sofern sie kein negatives Testergebnis vorweisen können, das höchstens 48 Stunden alt ist. Solange kein negatives Ergebnis vorliegt, müssen sie sich für zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben. „Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in das Bundesland Wien wird aufgrund hoher Infektionszahlen derzeit gewarnt“, erklärte das Auswärtige Amt in Berlin.