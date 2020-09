Warum Thiem-Sieg eine neue Tennis-Ära markiert

Erster Grand-Slam-Sieger der Corona-Zeit

Bei den Australian Open (Thiem stand im Finale) waren wir noch mit den Waldbränden des Kontinents beschäftigt. Obwohl das Coronavirus in diesem Weltteil schon seit Oktober ein Thema war. Seit dem Ausbruch in China. Die Tennis-Welt wurde komplett von den Auswirkungen der Pandemie erschüttert. Die ATP-Tour stand still und neue Regeln wurden erschaffen, um überhaupt Spielen zu können. Wimbledon wurde abgesagt, Roland Garros auf Ende September verschoben. Es war Thiem, der sich am besten an die neuen Verhältnisse adaptierte. Er spielte ein Einladungsturnier nach dem anderen, blieb in Form, während manche Kollegen nicht einmal richtig trainieren konnten. Er konnte so vieles ausprobieren und seine Form für die US Open optimieren.