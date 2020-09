Badehose raus: Noch einmal ist Schwitzen angesagt!

Von längeren, beständigen Hochdruckphasen hat man in diesem Sommer wohl kaum sprechen können. Nach ein paar hochsommerlichen und heißen Tagen folgte ebenso schnell die Abkühlung mit Unwettern, Regen und eher mauen Temperaturen. Nun allerdings - Mitte September - kommt der Spätsommer noch einmal so richtig in Fahrt und beschert uns in der kommenden Woche noch einmal Temperaturen von bis zu 30 (!) Grad.