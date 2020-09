Doch keine Sperre: Wirbel um Messi-Einsatz

Lionel Messi kann im Auftaktspiel des argentinischen Nationalteams in der Qualifikation für die WM 2022 am 8. Oktober gegen Ecuador offenbar doch eingesetzt werden. Wie der argentinische Verband am Donnerstag mitteilte, sei die 2019 verhängte Ein-Spiel-Sperre des Superstars laut Informationen des Kontinentalverbands CONMEBOL nicht mehr gültig. Die Hintergründe blieben unklar.