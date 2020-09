1:0 gegen die Austria! LASK startet standesgemäß

Der LASK hat zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison den anvisierten Heimsieg eingefahren. Beim 1:0 (1:0) gegen die Wiener Austria belohnten sich die Linzer am Freitagabend verdientermaßen. Der Neo-Linzer Andreas Gruber traf in der 43. Minute und bescherte Dominik Thalhammer somit einen gelungenen Liga-Einstand als Coach der Athletiker, die vor allem in der ersten Spielhälfte überzeugten.