ÖFB-Teamtorhüter Lindner hat einen neuen Klub

Der österreichische Fußball-Nationaltorhüter Heinz Lindner ist zum FC Basel in die Schweizer Liga gewechselt. Wie Basel am Dienstag bekannt gab, unterschrieb der 30-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2023. Lindner spielte in der vergangenen Saison in der deutschen zweiten Liga für Wehen Wiesbaden. Davor war er bei den Grasshoppers aus Zürich tätig.