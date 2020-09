Mordermittlungen gegen Mutter (27) in Solingen

Die Leichen der Kinder waren am Donnerstag entdeckt worden. Die 27-Jährige war nach Angaben der Polizei nicht in der Wohnung, wo sich die Leichen der drei Mädchen im Alter von eineinhalb, zwei und drei Jahren sowie zwei sechs und acht Jahre alte Buben befanden. Die Frau habe sich etwa eine Viertelstunde bevor die toten Kinder entdeckt wurden am Düsseldorfer Hauptbahnhof vor einen Zug geworfen und werde schwer verletzt im Krankenhaus behandelt, heißt es seitens der Ermittler. Die Großmutter der Kinder hatte die Polizei per Notruf nach einem Kontakt zu ihrer Tochter alarmiert. Die Todesursache der Kinder werde im Rahmen der Ermittlungen und einer Obduktion geklärt, teilte die Polizei mit.