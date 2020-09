Wissenschaftler warnen vor Fake-Medikamenten

Hälfte der im Internet angebotenen Produkte gefälscht?

Doch auch in vielen Ländern mit hohem Einkommen, darunter in Europa und den USA, habe das Problem besorgniserregende Ausmaße angenommen. „Jedes medizinische Produkt kann gefälscht oder auf minderwertige Art und Weise hergestellt werden, einschließlich innovativer Produkte und Generika, unabhängig von seinem Preis. Verkäufe über das Internet und auf dem freien Markt, die nationale Qualitätskontrollsysteme umgehen verschärfen die Situation“, warnen die Wissenschafter. In Europa könnten 50 Prozent der im Internet zum Verkauf angebotenen Produkte gefälscht sein.