Thiem-Gegner löst seltenen Jubel in Heimatland aus

Thiem in Kitz nur bei Ausscheiden bis Samstag

Sollte sich Thiem durchsetzen, dann wird es auch für die Organisatoren des Generali Open in Kitzbühel spannend. Freilich wünscht auch von dort niemand Österreichs Tennis-Star das Aus. Sollte Thiem aber dann am Samstag in Runde drei ausscheiden, dann kommt er noch zur Titelverteidigung nach Kitzbühel. Thiem würde in Runde drei übrigens entweder auf Ex-US-Open-Sieger Marin Cilic (CRO-31) oder den Slowaken Norbert Gombos treffen. Cilic wäre am Dienstag zum Auftakt fast an Dennis Kudla (USA) gescheitert, drehte aber das Match noch zum 6:7(3),3:6,7:5,7:5,6:3-Sieg.