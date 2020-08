Gericht kippt Berliner Corona-Demonstrationsverbot

Urteil noch nicht rechtskräftig

Die Versammlungsbehörde hatte die Großdemonstration unter Verweis auf den Infektionsschutz am Mittwoch verboten, am Donnerstag legte der Anmelder „Querdenken 711“ dagegen Beschwerde ein. Der Beschluss des Verwaltungsgerichts ist noch nicht rechtskräftig - die Versammlungsbehörde kann das Verbot noch immer durchsetzen, indem man vor das Oberverwaltungsgericht zieht. Das ist auch passiert: Die Polizeibehörde rief das OVG Berlin an. Wie ein Sprecher des OVG der Nachrichtenagentur Reuters bestätigte, ging die Beschwerde am Nachmittag ein. Im Laufe des späten Abends solle darüber entschieden werden.